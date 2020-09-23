Şizofreni hastasının 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı!

İzmit’te şizofreni hastası K.O. (35), V.M.’ye (42) dernek lokalinde saldırarak, 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan V.M., hastanede ameliyat edilirken, polise teslim olan K.O. da psikiyatri koğuşunda gözetim altına alındı.

İzmit’te dernek lokaline gelen K.O., birkaç gün önce tartıştığı V.M.’yi çay içerken görünce çay ocağından bıçak alarak V.M.’yi 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan adam ameliyata alındı.

Olay, 19 Eylül günü, Bekirpaşa Mahallesi Şehit Kenan Başol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokaline gelen K.O., birkaç gün önce bilinmeyen nedenle tartıştığı V.M.’yi çay içerken gördü. Çay ocağından bıçak alan K.O., yanına geldiği V.M.’yi 5 yerinden bıçakladı.

V.M., ağır yaralanırken, K.O. ise yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Bekirpaşa Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan V.M., acil olarak ameliyata alındı.