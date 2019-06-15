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Siyam ikizlerinin YKS heyecanı

15 Haziran 2019 Cumartesi - 12:28 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 12:28

Siyam ikizleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmenin heyecanını yaşadı.


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmenin heyecanını yaşadı. 
 
İlçeye bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde oturan Hatice ve Yunus Tanrıkulu  çiftinin çocukları 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler,  dedeleri Abdullah Tanrıkulu ile sınava girecekleri merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.
 
Burada bir süre görevlilerle sohbet eden kardeşler, sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildikten sonra salona alındı.
 
Ayşe Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerindeki okulu okumak için sınav gireceklerini belirtti.
 
 
Yıl boyunca, başarılı olabilmek için çok çalıştıklarını dile getiren  Tanrıkulu, "İlk sınavımız çok mutluyuz. Birlikte sınava giriyoruz. İnşallah  kazanırız. Çok heyecanlıyız. İnşallah sınava heyecanımız geçer. İlahiyat okumak  istiyoruz. Öğretmenlik de yazmayı düşünüyoruz. Bütün öğrencilere başarılar  dileriz. Allah emeklerini boşa çıkartmasın." dedi.
 
Sema Tanrıkulu ise Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri  olduklarını belirterek bütün öğrencilere başarılar diledi.
 
Dede Abdullah Tanrıkulu ise torunlarını sınava getirdiğini ve çok  mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

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GÜNDEM HABER
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