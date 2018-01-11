Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu ve büyük heyecan yarattı. Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta Ferhat'ı zor günler bekliyor, peki Aslı ne yapacak? İşte Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ferhat’la yolları ayrılan Aslı, hayatının onunla birlikte anlamlı hale geldiğini fark eder!

İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?

Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır.

Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.