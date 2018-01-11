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Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

11 Ocak 2018 Perşembe - 8:09 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 8:09

Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Siyah Beyaz Aşk dizisi son bölümüyle ekrana kilitlemişti. Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanındaki sahneler heyecan yarattı. Ferhat tutuklanıyor...


Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu ve büyük heyecan yarattı. Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta Ferhat'ı zor günler bekliyor, peki Aslı ne yapacak? İşte Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ferhat’la yolları ayrılan Aslı, hayatının onunla birlikte anlamlı hale geldiğini fark eder! 

İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?
 
Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır.
 
Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.

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