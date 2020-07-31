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Sivas'ta bir köy corona virüs nedeniyle karantinaya alındı!

İHA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 23:29 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 23:29

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “İlimiz Divriği ilçesi Çiğdemli köyü 31 Temmuz 2020 (bugün) tarihi itibariyle, şehir dışından gelen yoğun nüfus akışı sebebiyle bulaş riskini azaltmak ve toplum sağlığını korumak için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş-çıkışlar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Sivas corona virüs köyde karantina
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