Sitare Akbaş kimdir, nereli? Sitare Akbaş kaç yaşında, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı, isminin anlamı ne?

Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç’ın bir eğlence mekânında sarmaş dolaş dans ederken yakalanması sonrası iddia edilen aşk söylentilerini güçlendirdi. Aşk yaşayıp yaşamadıklarına dair ikili henüz bir açıklama yapmazken Sitare Akbaş’ın hayatı merak edilmeye başlandı.
SİTARE AKBAŞ KİMDİR?
Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Akbaş, kariyerine ilk adımı 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır.
2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile ünlenen Akbaş, 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile ilk film deneyimini yaşadı.
Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına döndü.
2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırdı.
Sitare Akbaş’ın 171 santimetre uzunluğunda olduğu bilinmektedir.
DİZİ VE FİLMLER
2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi
2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi
2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi
2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi
2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi
2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi
2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film
2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi
2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi
2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi
2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi
2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi
2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi
2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi
2007 – Vazgeç Gönlüm
2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi
SİTARE NE DEMEK?
Sitare kelime anlamı olarak talih, baht ya da kader anlamlarına gelmektedir. Farsça sitare ????? "yıldız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen starak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen star- sözcüğü ile eş kökenlidir.