Sitare Akbaş kimdir, nereli? Sitare Akbaş kaç yaşında, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı, isminin anlamı ne?

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı belgelendikten sonra Sitare Akbaş’ın hayatı sorgulanmaya başladı. Peki, Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?

Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç’ın bir eğlence mekânında sarmaş dolaş dans ederken yakalanması sonrası iddia edilen aşk söylentilerini güçlendirdi. Aşk yaşayıp yaşamadıklarına dair ikili henüz bir açıklama yapmazken Sitare Akbaş’ın hayatı merak edilmeye başlandı.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Akbaş, kariyerine ilk adımı 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır.

2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile ünlenen Akbaş, 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile ilk film deneyimini yaşadı.

Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına döndü.

2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırdı.

Sitare Akbaş’ın 171 santimetre uzunluğunda olduğu bilinmektedir.

DİZİ VE FİLMLER

2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi

2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi

2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi

2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi

2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi

2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi

2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film

2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi

2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi

2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi

2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi

2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi

2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi

2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi

2007 – Vazgeç Gönlüm

2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi

SİTARE NE DEMEK?

Sitare kelime anlamı olarak talih, baht ya da kader anlamlarına gelmektedir. Farsça sitare ????? "yıldız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen starak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen star- sözcüğü ile eş kökenlidir.