Sincaplara doğum kontrol hapı! İngiltere'den şaşırtan karar

İngiliz hükümeti 'işgalci' boz sincaplara doğum kontrol hapı verilmesine destek çıktı. Çevre Bakanı da konuyla ilgili açıklama yaparak ilginç projeye destek çıktı.

İngiltere hükümeti, boz sincapların nüfusunun kontrol edilebilmesi için, sincaplara ağızdan doğum kontrol hapları verilmesi projesine destek çıktı.

İngiltere Çevre Bakanı Lord Goldsmith, boz sincapları ve diğer işgalci türlerin ormanlık alanlara verdikleri zararın ülke ekonomisine yıllık maliyetinin 1.8 milyar sterlin olduğunu söyledi.

Kulağa biraz tuhaf gelen bu plan, boz sincapları yalnızca onların erişimine açılan yem kutularına yönlendirmeyi hedefliyor. Bu kutuların içine de sincaplar için içlerinde fındık ezmesi bulunan kaplar konacak.

Bu fındık ezmelerinin içinde de ağızdan alınan doğum kontrol hapları olacak.

Lord Goldsmith, sincapların hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında binlerce dönümlük arazilere ağaç ekme çabalarını da olumsuz etkilediklerini söyledi.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (Defra), BBC News'a açıklamasında "Bilimdeki ilerlemelerin doğamızın gelişmesine yardımcı olacağını umuyoruz. Buna, işgalci türlerin önlenmesi için insanların müdahalesi dahil."

Sincaplara doğum kontrol hapı verilmesi önerisini yapan kurumlardan biri, doğayı koruma ve ormanlaştırma çalışmaları yürüten İngiltere Sincap Birliği (UKSA).

Kuruluş, İngiltere'ye ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika 'dan gelen boz sincapların, yaşları 10-50 arasında değişen genç ağaçların kabuklarını kaldırdıklarını, bunun da ormanlık alanların gelişmesine zarar verdiğini söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYİ 'OLUMSUZ ETKİLİYORLAR'

Sincaplar, özellikle meşe gibi geniş yaprakları ağaçları hedef alıyor. Geniş yapraklı ağaçlar çok sayıda başka türü destekledikleri için ekolojik olarak büyük öneme sahipler.

Birleşik Krallık'ta üç milyona yakın işgalci kemirgen türünün yaşadığı tahmin ediliyor.

İşgalci türler, ülke genelindeki kırmızı sincapları da büyük oranda yerlerinden etti.

Lord Goldsmith, hükümetin sincaplara doğum kontrol hapları verilmesi planının yanı sıra, dişi sincapların da sayılarının azaltılması için uzun vadede kısırlaştırılmaları programını da desteklediğini ifade etti.

Lord Goldsmith, boz sincap gibi yerli olmayan işgalci türlerin biyoçeşitliliği de tehlikeye attığını söyledi. (BBC Türkçe)