Sınavlar iptal mi? Lise sınavları ertelendi mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? MEB'den lise sınavları ile ilgili açıklama!

SINAVLAR İPTAL Mİ? LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN '1 GÜNLÜK ERTELEME' ÖZRÜ

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiş 1 gün ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durum için özür diledi. İlkokulda tüm kademeler ile 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.

Ancak, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara göre hareket edileceği için yüz yüze eğitimde 2. aşamaya geçişin 1 gün ertelendiği bildirildi.

Konuya ilişkin Twitter 'dan açıklamada bulunan Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.