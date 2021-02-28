Birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili erteleme kararı çıktı. Peki, Peki, Sınavlar iptal mi? Lise sınavları ertelendi mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? MEB'den lise sınavları ile ilgili açıklama!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış tarihi olarak 1 Mart tarihi verilmişti. Ancak, Kabine toplantısında normalleşme süreci ile ilgili kararların öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Hafta sonu yapılan değerlendirmeler neticesinde önemli bir karar alındı. Bakanlık okulların açılışı ve sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti. Yerinde karar dönemi olarak adlandırılan normalleşme ile birlikte yüksek risk içeren iller ile ilgili takviminin netleşmesi için alınan karar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.
SINAVLAR İPTAL Mİ? LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.
PAZARTESİ SINAVLAR DA YAPILMAYACAK
Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN '1 GÜNLÜK ERTELEME' ÖZRÜ
Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiş 1 gün ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durum için özür diledi. İlkokulda tüm kademeler ile 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.
Ancak, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara göre hareket edileceği için yüz yüze eğitimde 2. aşamaya geçişin 1 gün ertelendiği bildirildi.
Konuya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.
Önceliklerinin sağlık olduğunu da vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini de kullandı.
YÜZ YÜZE SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlar yapılmalı ya da yapılmamalı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı" ifadelerini kullanmıştı