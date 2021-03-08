Sina Estavi kimdir? Sina Estavi dünyanın ilk ve en pahalı tweetini 2.5 milyon dolara satın aldı!

Twitter kurucusu Jack Dorsey’in dün akşam açık artırmaya çıkardığı ilk Tweet’i 2.5 milyon dolara satan alan kişinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Tweet'i satın alan Cryptoland'in ve Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi, aslen Türk olduğunu Twitter'da yaptığı paylaşımda söyledi. Peki, Sina Estavi kimdir?

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı ilk Tweet, satışa çıkarıldı. Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen Tweet, Valuables BY Cent üzerinde satışa çıktığı gün satıldı. Açık artırma sürecinde en yüksek teklif veren kişi Sina Estavi oldu. Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı o Tweet, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi tarafından 2,5 milyon dolar karşılığında satın alındı. Sina Estavi kimdir?

SİNA ESTAVİ KİMDİR?

Sina Estavi, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'sudur.

Paylaşımını Değiştirilemez Token olarak bilinen NFT haline getiren Jack Dorsey, Valuables BY Cent sistemi üzerinden satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle teklifler alan Dorsey'e en yüksek miktar, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'den geldi.

ASLEN TÜRK’ÜM

Twitter'da açık artırma sırasında kendi teklifini duyuran Sina Estavi, haliyle profiline yüzlerce ziyaret aldı. Profilini ziyaret eden kullanıcıların gözüne takılan bir şeyse kendisinin paylaştığı Türkçe Tweet'ler oldu. Bir Twitter kullanıcısının bu durumu "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusuyla ortaya koyması, Estavi tarafından yanıtsız kalmadı. Sina Estavi, soruyu soran Twitter kullanıcısına "Aslen Türk'üm." yanıtını verdi. Sina Estavi, yaptığı satın alımla birlikte Tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek.