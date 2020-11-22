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Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

AA |  22 Kasım 2020 Pazar - 7:13 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 7:13

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 20 kilometre derinlikte meydana  gelen depremin merkez üssünün ülkenin orta kesimindeki Maule eyaletine bağlı  Constitucion şehrinin 99 kilometre kuzey batısında denizde olduğunu açıkladı.
 
Şili basınındaki haberlere göre, ülkenin Coquimbo, Valparaiso,  O’Higgins, Nuble, Bio Bio, La Araucania ve başkent Santiago'yu da kapsayan  Metropolitana bölgelerinde de hissedilen depremde can veya mal kaybı  bildirilmedi.
 
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
 
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan  Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
 

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