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Şile Kaymakamlığından flaş deniz kararı! Yasaklandı

AA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 23:55 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 23:55

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için yarın da gün boyu denize girmek yasaklandı.


Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü  hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü  (yarın) rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2  metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi.
 
 Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle  vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu  denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
 
Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için  denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden  kaybolmuştu.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı  çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
 
Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara  verilmişti.
 
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin  yasaklandığı duyurulmuştu.

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Şile sahil vatandaş
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