Sigaraya zam geldi mi 2020? 4 Temmuz sigara fiyatları…

Alkol ve sigaraların maktu ÖTV tutarları %6,89 oranında artırıldı. Bu artış sonrası, sosyal medyada sigaraya zam yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyadaki iddiaların ardından, Sigaraya zam geldi mi, sorusuna yanıt aranırken, Temmuz itibariyle marka marka sigara fiyatları merak edildi. Sigara kullananlar sosyal medya üzerinden sigara fiyatlarını araştırıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte 4 Temmuz itibariyle sigara fiyatları 2020 Temmuz…

Sigaraya zam geldi mi sorusu sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından, sigara kullanıcılar tarafından, merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından 2020 Temmuz ayı marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. 4 Temmuz sigara fiyatları…

SİGARAYA ZAM ZAM GELDİ Mİ?

Alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV tutarında yüzde 6,89 oranında bir artış yapıldı Ancak.Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

4 TEMMUZ SİGARA FİYATLARI

2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL