Sigara satışı yasaklandı mı? Markette neler yasak? İşte 7 Mayıs yasakları ve “marketlerde sigara satışı yasaklandı” iddialarına yanıt!

Marketlerde sigara satışı yasaklandı iddialarına yönelik İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyerek, merak edilenleri yanıtladı. Sosyal medyada 'marketler genelgesi' ile yayınlanan temel ihtiyaç harici satışların durdurulacağının gündem olmasının ardından Çataklı konu hakkında açıklama yaptı. Peki, marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sigara satışı yasaklandı mı sorusunun yanıtı ve 7 Mayıs maket yasakları…

Sigara satışı yasaklandı mı? İsmail Çataklı 'sigara yasağı' iddialarına açıklık getirdi. Sigara yasağın iddialarını değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti. Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi. Peki, marketlerde neler yasak? İşte 7 Mayıs yasakları…

MARKETLERDE NELER SATILMAYACAK? (7 MAYIS MARKET GENELGESİ)

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç'' dedi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler açıklandı. Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

İSMAİL ÇATAKLI: YENİ İHTİYAÇLAR KARŞISINDA YENİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR



Marketlerle ilgili düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan da yeni açıklama geldi. Çataklı, ''Bu süreç canlı bir süreç. Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, nelerin satılıp satılamayacağı, nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu. Gıda, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere belirledik. Bu dinamik süreç. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil'' dedi.