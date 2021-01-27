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Siber saldırganlar "aşı merakını" fırsata çeviriyor

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 17:42 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 17:42

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla artan teknoloji kullanımı, teknoloji şirketlerine yönelik siber saldırıları artırdı, oltalama saldırıları aşı ve aşılama çalışmalarını merak edenleri hedef alıyor.


STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ bünyesindeki  Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech", 2020 yılına ilişkin son Siber Tehdit  Durum Raporu'nu tamamladı.
 
 STM Siber Güvenlik Müdürü Kadir Murat Biçer, AA muhabirine, 2020  yılındaki siber saldırılar ve 2021 yılına ilişkin beklentilere yönelik  değerlendirmelerde bulundu.
 
Biçer, salgınla hatırlanacak 2020 yılında siber güvenlik alanında da  salgının etkilerine rastlandığını söyledi.
 
Geçen yıl genelde teknoloji odaklı şirketlerin hedef olduğunu,  teknoloji satan ve oluşturan uygulamaların öncelikli hedef haline geldiğini  anlatan Biçer, uzaktan çalışma, eğitim teknolojilerini kullanan kurumların  saldırılardan nasibi aldıklarını ifade etti. Biçer, "Önceki yıllarda ağırlıklı  olarak finans ve devlet kurumları hedef olurken 2020 yılında teknoloji şirketleri  yüzde 25 gibi bir oranla ilk sıraya geldi. Devlet kurumlarında bu oran yüzde 19,  finans sektöründe yüzde 15. Pandemi etkisiyle uzaktan çalışmayla ilgili  kullanımların, uzaktan eğitime yönelik altyapıların artması, bunlarla kullanılan  altyapı, network cihazlar, VPN teknolojileri gibi uygulamalar atak yüzeylerine  dahil oldu." dedi.
 
Bu yıl salgın temelli saldırıların farklı başlıklar altında devam  edebileceğini öngördüklerini dile getiren Biçer, "Oltalama saldırıları yapıp,  kişileri kendi zararlı sitelerine çekmek isteyen saldırganlar, 2020 yılının  ikinci yarısında aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek üzere bu saldırılara  devam ettiler. 2021 yılında da aşı programlarıyla veya aşı uygulamalarıyla ilgili  kayıt olma, takvim oluşturma ve aşının ne zaman yapılacağı gibi bilgileri içeren  e-postalar ile oltalama saldırılarıyla karşı karşıya kalınabileceğini  düşünüyoruz." diye konuştu.
 
Biçer, saldırganlara ilk kapıyı açma anlamında önemli olduğu için  oltalama saldırıları konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.
 
Kadir Murat Biçer, 2020'de kendini gösteren fidye yazılımların 2021'de  artarak devam edeceğine dikkati çekerek, kurumsal ve kişisel verilerin  şifrelenerek fidye istenmesi şeklinde zararlı etkilerin ortaya çıkabileceğini  söyledi.
 
"Farkındalık arttıkça saldırılar azaldı"
 
Tüm bu yaşananlar karşısında siber güvenlik konusunda farkındalık  seviyesinin arttığını belirten Biçer, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bunu tehditlerin başarıya ulaşma oranlarında da görüyoruz. 2020  yılının 3'üncü çeyreğinde farkındalığın artmasıyla pandemi temelli saldırıların  azaldığını görmekteyiz. Kurumların da farkındalık seviyeleri artmakta. Kurumlar  bu tarz saldırılara proaktif yaklaşabilmek, tehditlerden önceden haberdar olup  önlem alabilmek için siber tehdit istihbarat hizmeti almaya devam ettiler. Yeni  kurumlar da bu hizmeti alarak kendi sistemlerine uyumlu hale getirip kullanıcı ve  sistemlerinin bu tarz zafiyet ve saldırılardan etkilenmesini azalttılar. Yüzde  100 farkındalık olması çok zor. Bilgi sistem yöneticilerinin de kullanıcı  farkındalığını oluşturacak, destekleyecek önlemler almasını önermekteyiz."
  
Biçer, 2020 yılında yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 120 bin zararlı  IP bilgisini, 9 milyona yakın zararlı yazılım özet bilgilerini, yaklaşık 260 bin  civarı oltalama e-postası sağlayan zararlı site bilgilerini kurumlarla  paylaştıklarını belirterek, bunların 2021 yılında da artacağını bildirdi.
 
Genellikle uygulamanın, güvenliğin önünde gittiğini, güvenlik  unsurlarının daha sonra düşünüldüğünü anlatan Biçer, "Geldiğimiz çağda uygulamayı  hemen güvenli hale getirmemiz lazım ki bunu istismar etmek isteyenlerin eline koz  vermeyelim. Bunun en temel yöntemlerinden biri tehdit istihbarat verilerinin  alınması ve bu konuda proaktif yaklaşım sergilenmesi. Bu anlamda siber tehdit  istihbarat servislerinin beslenmesini ve bunun canlı sistemlerle desteklenmesini  tavsiye ediyorum." dedi.
 

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Siber saldırgan aşı oltalama
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