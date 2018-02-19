Show TV yayın akışında bugün neler var? - 19 Şubat Pazartesi

19 Şubat Pazartesi gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli ve keyifli çocuk programı ile güne başlayacak. Hem çocukları hen de ebeveynleri ekranları başına çeken yayınının tekrarını seyrederek güne heyecan dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranları dolduracak. Heyecanlı, aksiyon ve gerilim dolu kesitlerle dolu olan diziyi sakın kaçırmayın! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

