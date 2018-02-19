Show TV yayın akışında bugün neler var? - 19 Şubat Pazartesi

Sabah ilk olarak “Çocuktan Al Haberi” adlı çocuk programı ekranlara dahi olacak. Evrim Akın’ın sunduğu programı izlerken hem çocukların komedi dolu konuşmalarına hem de yarışmacıların heyecan dolu anlarına tanıklık edebileceksiniz. Ardından saat 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı ekranlarınıza dahil olacak. Geniş içeriğe sahip olan programda, yine sağlıklı yaşama dair pek çok önerileri ve tüyolar veriliyor. Uzman hekimler, diyetisyenler ve mutfak şefleri eşliğinde dolu dolu bir sabah keyfine hazır olun.
Saat 12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı enfes lezzetlerin pişirildiği yemek programı sizlerle oluyor. Birbirinden lezzetli, sağlıklı ve besleyici yemekler hazırlanırken diğer yandan da yapılan yemeklere dair detaylı püf noktalar ekranlara getiriliyor. Ardından 13:00’da “Gelin Evi” adlı yarışma program ekranlara geliyor. Her hafta Anadolu’nun farklı bölgelerinde çekilen renkli yarışma yine yepyeni ve dopdolu bir haftaya merhaba diyecek. Birbirinden farklı 5 gelin,birbiriyle tanışarak ve konuşarak haftanın ilk gününü geçirecekler.
Saatler 15:00’a geldiğinde, “Seda Sayan’la” adlı renkli ve eğlence dolu show programı sizlerle oluyor. Keyifli ve neşe dolu canlı yayını izlerken hem eğlenceli anlar geçirebilecek hem de gün ortanızı renklendirebileceksiniz. Birbirinden farklı ünlülerin konuk olduğu program ile keyif dolu bir gün sizleri bekliyor.
18:45’de “Show Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranlara gelecek. Haberin merkezinde bulunan gündem gelişmelerini; objektif, tarafsız ve detaylı şekilde akşam bülteninden öğrenebilirsiniz. Ardından 20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü yayına başlıyor. Gerilim ve macera dolu yeni bölümü izlerken adeta zamanın nasıl geçtiğini dahi fark edemeyeceksiniz. 00:15’de “Gece Hattı” adlı güncel yaşam programı ekranlara dahil oluyor. 01:15’de “Yuvamdaki Düşman” adlı dizinin tekrarını seyredebileceksiniz. 03:45’de “Seda Sayan’la” adlı show programının, 05:30’da “Kalp Atışı” adlı dizi tekrar bölümü ile bir kez daha sevenleri ile buluşuyor.