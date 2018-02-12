Show TV yayın akışında bugün neler var? - 12 Şubat Pazartesi

12 Şubat Pazartesi gününe ait olan Show TV yayın akışı, 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı çocuk programının tekrarı ile ekranlara yansıyor. Çocukların renkli ve komik konuşmalarının yanı sıra yarışmacıların heyecanlı anlarını da ortaya koyan programı sabahın erken saatlerinde keyif içinde seyredebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin heyecanlı ve renkli yeni bölümü ekranlara geliyor. Nefes kesen yeni bölümü izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

