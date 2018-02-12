Show TV yayın akışında bugün neler var? - 12 Şubat Pazartesi

Sabah ilk olarak 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı komik çocuk programı ile karşılaşacaksınız. Evrim Akın’ın renkli sunumu ile ekranlara merhaba diyen yayını izlerken, bir yandan çocuklarınızın masum konuşmalarına diğer yandan da yarışmacıların heyecanlı anlarına tanıklık edebileceksiniz. Ardından 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı sizlerle olacak. Hafta içi her gün aynı saatte ekranlara gelen programda yine sağlıklı yaşama dair pek çok detaylı açıklamalar yapılıyor. Uzman hekimlerin ve farklı konukların katılımı ile daha renkli geçem programı sabah kahvaltınızı yaparken keyif içinde seyredebilirsiniz.
13:00’da “Gelin Evi” adlı yarışma programında yeni bir haftaya başlangıç yapılacak. Anadolu’nun farklı yerlerinden katılma şansı bulunan 5 farklı gelin, birbiriyle tanışıyor ve farklı bir grup sinerjisi ile yeni bir haftaya merhaba deniliyor. Gelinlerin dekorasyondan kına gecesine, düğünden ikramlıklarına kadar tüm detaylı güzel şekilde tartışıyor, ardından yorumlanıyor. Bakalım bu haftanın kazananı kim olacak? Bu yeni haftayı her gün kahvenizi yudumlarken izleyebilirsiniz.
15:00’da “Seda Sayan’la” adlı show programı ile keyifli ve hoş sohbetli anlar yaşanıyor. Gün ortanızı renkli ve keyifli kılan yayını her gün Show TV ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Eğlencenin kesintisiz şekilde devam edeceği programı izlerken birbirinden keyifli anlara ortak olabileceksiniz. 18:45’de “Show Ana Haber” adlı haber bülteni ile ile akşam haberleri ekranlarınız karşısına geçiyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ve olaylar ayrıntıları ile ele alınıyor ve seyircilere tek tek aktarılıyor. Gündemi meşgul eden tüm gelişmeleri ekranlarınızdan izleyerek öğrenebilirsiniz.
20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü ile akşam kuşağına geçilecek. Polisiye kesitleri ile tüm hayranları ekranları karşısına kilitleyen diziyi izlerken yine heyecan doruklara çıkıyor. Mahalle’de pusuda bekleyen pek çok kişinin hain planları ile farklı olaylar yaşanıyor. 00:15’de “Gece Hattı” adlı güncel yaşam program ekranlarınıza dahil oluyor. Güncel yaşama özgü gelişmelerini ve hayatın içinden çıkan acıklı yaşam hikayelerini ekranlarınızdan takip edebileceksiniz.
01:15’de “Yuvamdaki Düşman” adlı dizinin tekrar bölümü sizlerle olacak. Hemen ardından 03:45’de “Seda Sayan’la” adlı show programının, 05:30’da ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrarını seyredebileceksiniz.