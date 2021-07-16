SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul, yetim milyonları ilgilendiriyor!2 bin 602 lira başvurmayan alamaz,5 yıl şartı var...

Sosyal güvenlik sistemimiz sadece hayatta olanlara destek sağlamıyor, vefat eden sigortalının ve emeklinin yakınlarına da önemli haklar tanıyor. Öncelikle eşini kaybeden kadın veya erkek, dul maaşı (ölüm aylığı) baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse; orta öğrenimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı alıyor. Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun yetim maaşı alıyor. Malul derecesinde engelli (en az yüzde 60 oranında) erkek çocuğu da yaş aranmadan yetim maaşı alabiliyor. Peki bunun şartları neler? İşte merak edilen 10 soru ve cevabı.