SGK resmen duyurdu! Milyonları ilgilendiriyor, saatler kaldı...

Yapılandırma ile ilgili flaş açıklama! Borcu olan çok sayıda kişiyi kapsıyor. Yapılandırma imkanından yararlanan vatandaşlar borçlarından kurtulup rahat bir nefes alıyor. Bugün başvuru için son gün. Saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama üzerinden peşin ödeme yapılırsa gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 90’ı siliniyor. Taksitle de ödeme yapılabiliyor. Bağ-kurlu olanlar yapılandırmadan yararlandığı takdirde erken emeklilik imkanına sahip oluyor. Yapılandırma ile ilgili vatandaşların kafasında birçok soru işareti bulunuyor. İşte yapılandırma ile ilgili sorular ve yanıtları...

Borcu olanlar dikkat! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen duyurdu. Bugün son gün. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek. SGK tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar uyarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin, 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceklerine dair duyuruya yer verildi. Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigorta lıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.

Yapılandırmada sona gelinse de vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan borç yapılandırması ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte o soru ve cevapları...

Soru: Bugüne kadarki yapılandırmalardan yararlanamadım. 2018 mart ayından bu yana Bağ-Kur primlerimi ödemiyorum. Yapılandırma yaptığımda 18 taksitle borcumu ödeyeceğim zaman borcumun ne kadarı silinir. Bir de aylık ne kadar öderim? Rıdvan K.

Cevap: Öncelikle borcunuz silinmiyor, yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca ana prim borcunuza uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranı ile güncelleniyor. Yapılandırma için başvurup, borcunuzun hesaplanması gerekiyor. Bugün akşama da kadar da başvuru yapmalısınız. Taksitle öderseniz belirli bir katsayı uygulanıyor. 18 taksit için uygulanacak katsayı, 1.27. Örneğin, toplam borcunuz 10 bin lira çıktı, 12 taksit katsayısına göre borcunuz 12.700 lira olacak ve bunu da 12 taksitte ödeyebileceksiniz.

DURDURULAN SÜRELER EMEKLİLİĞE SAYILACAK

Soru: Bağ-Kurluyum ve 2018’de prim borçlarım silindi ve hizmet sürem durduruldu. Yapılandırmadan yararlanırsam geçmişte durdurulan sürelerimi geri kazanacak mıyım? Muhittin B.

Cevap: Yapılandırma için başvurmanız halinde daha önceki kanunlar nedeniyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kurlular, yapılandırma yaptıklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, borçlarını ödemeleri halinde, sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak. Bu imkandan yararlanmak için 1 Kasım’a kadar müracaat edip, 30 Kasım’a kadar da bu borcunuzu tek seferde ödemeniz gerekiyor.

SAĞLIK PRİM BORCUNU YAPILANDIRABİLİRSİNİZ

Soru: Bugüne kadar genel sağlık sigortası için başvuruda bulunmadım. Aktif çalışmıyorum, sigortam yok. Tedavilerimi özel hastanede oluyorum. Özel sağlık sigortam var. Genel sağlık sigortasına girmek istiyorum. Yapılandırmadan yararlanabilir miyim? Ne yapmam lazım? Geçmiş borçlarımın tamamını ödeyecek miyim? Suna P.

Cevap: Yapılandırmadan yararlanabiliyorsunuz. Genel sağlık sigortası prim borçları için yapılandırmanız için başvuru yapmanıza gerek yok SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor. 30 Nisan 2021’den öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcunuzu 31 Aralık tarihine kadar anaparasını öderseniz geçmiş borcunuz için faiz alınmayacak, faizin tamamı silinecek.

GELİR TESTİNE GİRMENİZ GEREKİYOR

Soru: 2020’nin Temmuz ayına kadar çalıştığım için genel sağlık sigortası primlerim yatıyordu. Temmuz ayından bu yana çalışmıyorum, prim borcunu da ödeyecek durumda değilim. Devlet bizim gibilerin primlerini ödüyor, bunun için ne yapmam lazım? Geçmiş borçlarım silinecek mi?

Ali Rıza K.

Cevap: Ödeme gücünüz yoksa 30 Kasım’a kadar bulunduğunuz ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi için başvurabilirsiniz. Gelir testi sonucuna göre hane içindeki kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az ise hem geriye dönük genel sağlık sigortası prim borçlarınız silinecek hem de bundan sonrası için sağlık sigortası primlerinizi devlet karşılayacak.