SGK o paraları iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama…

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlara para iadesi yapıyor. SGK’ya ödenen ücretlerin tavanı aşması durumunda işçilere fazla primler iade ediliyor. Bu paraların iadesi için talep şart. Ayrıca zaman aşım süresi de var. Peki kimler bu paraları alabilir, kaç lira ödeme yapılıyor?

SGK’ya ödenen ücretlerin tavanı aşması durumunda işçilere fazla primler iade edilmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik uzmanı yazarımız Mert Nayır yazdı; Tek bir işyerinde tavan tutarın üzerinde prim ödemesi yapılması mümkün değil ancak kişi birden fazla işyerinde hizmet veriyorsa durum farklılaşıyor. İşte birden fazla işyerinde çalışanların prim iade koşulları…

Tavan tutarı aşmalı!

2020 Yılında uygulanması gereken en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücret brüt 2.943,00 TL şeklinde açıklandı. Tavan tutar da bu rakamın 7,5 ile çarpımı sonucunda bulunmaktadır. Bu durumda SGK tavan tutarı 22.072,50 TL olarak kabul edilir. 2020 Yılı içerisinde tek bir işyerinde hizmet verenler bu tutarın üzerinde bir tahakkukla karşılaşamaz. Yani siz tek bir işyerinden 50 Bin TL de ücret alsanız çıkarılacak prim tahakkuku 22.072,50 TL şeklinde olacaktır.

15 Gün bir yerde, 15 gün farklı bir işverende çalışan ve her iki yerden de 15 bin TL üzerinden prim tahakkuku yapılan kişi adına bir ayda 30 bin TL ücret tahakkuku çıkarılmaktadır. Bir ay içerisinde en fazla 22.072,50 TL bildirilebilirken bu kişi adına 7.927,50 TL fazla prim bildirimi yapılmış olacaktır.

Talep şartı, zaman aşımı ve hesaplaması!

Bu durumda bulunanlar için öncelikle kurum durduk yere iade işlemi yapmamaktadır. Öncelikle talepte bulunmanız gerekecektir, kurum müracaat etmezseniz size emekli maaşı bile bağlamaz. Öncelikle bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine ‘Kuruma bildirilmesi gereken tavan tutar üzerinde ödenen primlerimin işçi payının aşağıdaki banka hesap bilgilerime iade edilmesini’ şeklinde dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçenize banka hesap bilgilerinizle kimlik fotokopinizi eklemeyi unutmayın. Kurum bu dilekçenize istinaden 30 gün içerisinde işleminizi gerçekleştirmiş, iadenizi yapmış olacaktır.

Tabi bu iadeler için 10 yıllık bir zamanaşımınız söz konusu, bu gün müracaat ederseniz en fazla 2010 yılına kadar iade hakkı talep edebilirsiniz. Kurumun bu tür iadeler için belirlemiş olduğu zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Hesaplama yöntemine gelecek olursak ilgili yılın tavan ücretini hesaplamanız gerekecektir. Bu yıl için yukarıda da belirttiğimiz gibi tavan tutar 22.072,50 TL’dir. Bu tutarın üzerinde ödenen tutarların sadece işçi payı iade edilmektedir. İşçi payı yüzde 15’dir.

Bir ay içerisinde 30 bin lira tahakkuk eden SGK primi için 7.927,50 TL fazla tahakkuk söz konusudur. Kurum bu tutarın %15’ini yani işveren payını hesaplayarak 1.189,15 TL şeklinde iade yapar. Bu tutarın %22,5 kadarı da işveren payıdır, ancak kurum işveren payının iadesini yapmaz. Bu durumda bulunan kişiler için önemli bir husus, SGK prim tavanı 2017 itibariyle 7,5 oranında uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarih öncesi hesaplamalar 6,5 katı oranından yapılmalıdır.

Örnegin aynı anda iki işverenden ayda 25 bin lira brüt ücret kazanan 4/A’lı çalışan için 3500 TL sosyal güvenlik primi, 250 TL de işsizlik sigortası olmak üzere 3 bin 750 lira prim kesintisi yapılır. Tavanı aşan (25.000-22.072=2.928) tutar üzerinden yapılan yüzde 15 oranındaki prim kesintisi olan 439 lira iade edilir.

Emekli aylığı hesaplamaları, bu kazanç üzerinden yapılır. Tavanı aşan tutar ne kadar olursa olsun emekli aylığı hesabında dikkate alınmaz.Tavanı aşan tutarın priminin iade edilebilmesi için işverenin SGK’ya primi yatırmış olması gerekiyor. İşveren aylık prim bildirimini yapmış ama primi yatırmamış ise iade yapılamaz.