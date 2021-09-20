SGK harekete geçti! Hemen koruma tayini...

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) tacize uğrayan kadın çalışan için savcılık ve aile mahkemesi koruma tedbiri kararı aldı. SGK üst yönetimi ise mağdur kadını güvenliğinin sağlanması için isteği üzerine başka bir şehre tayin etti. Tacizci için soruşturma başlatıldı. Raporun tamamlanmasına bir hafta kala tacizci personel ceza alacağını anlayarak hemen emekliliğini istedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü’nün bir biriminde görevli bir personel, bir kadın çalışana odasında ve kurum içinde cinsel taciz içeren davranışlarda bulundu. Milliyet’ten Önder Yılmaz'ın haberine göre;Personel, yazılı mesajlarla da tacizini sürdürdü. Önce ne yapacağını bilemeyen kadın çalışan durumu üstlerine bildirdi ve cinsel tacize uğradığını anlattı. SGK üst yönetimi olaya ilişkin soruşturma açarken, tacizci personel açığa alındı. Mağdur kadın aynı zamanda konuyu hem TBMM Dilekçe Komisyonu, hem Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) hem de yargıya taşıdı. Devletin ilgili tüm kurumları derhal harekete geçerek incelemelerini başlattı. Dilekçe Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, konuya ilişkin kurumların işlemlerini sonuna kadar takip etti.SGK, Haziran 2021’de Meclis’e gönderdiği resmi yazıda, olayın kendilerinin de bilgisi dahilinde olduğunu ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturma açıldığını bildirdi. SGK, müfettişlerce yürütülen detaylı soruşturma kapsamında tacizci çalışanın görevde bulunduğu dönemde iddialara ilişkin fiilleri işlediğini belirledi. Müfettişler raporda, söz konusu personelin “görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunma, bu tür yazı yazma, işaret, resim ve benzeri şekiller çizme ve yapma” suçunu işlediğini dile getirdi.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Soruşturma raporunun 27.1.2021’de tamamlanmasına bir hafta kala tacizci personel ceza alacağını anlayarak hemen emekliliğini istedi. Kurum, emeklilik işlemlerini yaparken bir yandan da soruşturma ve verilecek cezanın kesinleşmesi için çalışmalarını yürüttü. Kurum emekliliği de dikkate alarak, soruşturma kapsamında A.E.’ye görev yaptığı dönemde vuku bulan davranışlarından dolayı kınama cezası verilmesini kararlaştırdı. SGK müfettişleri, olayın ilk aşamasında iddianın incelenmesi amacıyla disiplin kurulu ve disiplin amirinin muhakkik tayinini yazılı olması gerekirken sözlü yaptığı için, söz konusu işlemi yapan amirin uyarılmasını da istedi.

TBMM'DE HAREKETE GEÇTİ