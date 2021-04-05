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SGK genelgesi var! Emekliliği etkiliyor, düzeltme yapıldı ve…
SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, işçi, işveren, milyonları çok yakından ilgilendiriyor. SGK genelgesi var. Düzeltme yapıldı, emekliği etkiliyor. SGK genelge ile 2008 öncesinde de kendi firmasında sigortalı olan kişilerin hizmetlerinin 4/b’ye çevrileceğini bildirdi. Ancak emekli olan kişilere dokunulmayacak, emekli olmamış kişilerin hizmetleri ise düzeltme kapsamına alınacak. Staj süreleri ne yazık ki emeklilik hesabında dikkate alınmaz. GSS borcu nasıl iptal edebilir? SGK’a şüpheli prim günleri için ne yapar? Ne kadar emekli maaşı alırım gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...