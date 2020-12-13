SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira! Başvuran alıyor

Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Ayrıca maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de başvuru sırasında yapabilirsiniz.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN NE ZAMAN DİLEKÇE VERMEK GEREKİR?

Emekli aylığı dilekçesinin ne zaman verileceği konusunda karar verirken, yıl içinde emekli aylıklarına yapılan zam oranı ile o yıl için daha sonra belirlenecek güncelleme katsayısı arasındaki makas açıklığına bakmak gerekiyor. Makas açıklığı yüksek değil ise aralık veya ocak ayında dilekçe vermek arasında önemli bir fark olmaz. Bu tür yıllarda dilekçeyi kasım veya aralık ayında vermek, 1-2 ay önce emekli aylığı bağlanmasını sağladığı için avantajlı da olur.

Güncelleme katsayısı, yıllık TÜFE artış oranı + GSYH artışının yüzde 30’unun toplamıyla oluşur. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) yüksek artış beklenen yıllarda güncelleme katsayısı, yıl içinde emekli aylığına yapılan artış oranından fazla çıkar. Böyle yıllarda ocak ayını beklemek daha avantajlıdır.

2020’DE GÜNCELLEME KATSAYISI NE OLCACAK?

Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocakta yüzde 6.50, şubatta yüzde 5.75 olmak üzere kümülatif yüzde 12.62 oranında artış yapıldı.

Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Orta Vadeli Program’da ise 2020 yılı GSYH artışı binde 3 olarak tahmin edildi. TÜİK’in geçen hafta açıkladığı verilere göre, 11 aylık dönemde enflasyon yüzde 13.19 olarak gerçekleşti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ ARALIKTA VEREN AVANTAJLI OLUYOR