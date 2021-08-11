Seyyanen zam nedir, ne demek? Memura seyyanen zam oranı kaç oldu, seyyanen zammı ne kadar? Kamu işçisi için seyyanen zam!

Kamuda 700 bin işçi merakla zam pazarlığından çıkacak sonucu bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı” dedi.

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs’ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda, “En düşük maaş alan kamu işçisine 500 TL düzeltme yapıldı.

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.

Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.

MEMURA SEYYANEN ZAM ORANI NE KADAR?

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyerek, "Kamu işçilerine seyyanen 500 TL oldu.