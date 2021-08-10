Şeyma Subaşı sevgilisini ailesiyle tanıştırdı!

DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Şeyma Subaşı'nın annesi teknede çalan müziğe kendini kaptırdı. Dans etmeye başlayan anne Subaşı'ya kızı Şeyma da eşlik etti. Ünlü ismin paylaştığı videoda arkadan gelen ses dikkat çekti. Anne-kızın dans ettiği sırada teknede bulunan bir kişinin 'anasına bak kızını al diyecekler, yandık artık...' sözleri şaşırttı.

ŞEYMA'YA BÜYÜK TEPKİ

Subaşı, geçtiğimiz hafta yangınlarla boğuşan Bodrum'da tekne üzerinden bu fotoğrafını yayınlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımları sosyal medyada tepki toplamıştı.

"TEKNE BİZİM TEKNEMİZ DEĞİL"

Subaşı, kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ünlü isim, "Hakkımda çıkan ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir! Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz. En kısa zamanda yangınların sona ermesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.