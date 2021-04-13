Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma...

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kararları duyurdu. Şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı saatlerinde izin verilmeyeceği belirtildi. Vatandaşlar bu kararın ardından Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi nereden alınır? sorularını araştırıyor. İşte seyahat izin belgesi ile ilgili tüm bilgiler...

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıkladı. Yeni alınan karara göre tüm illere şehirlerarası seyahat yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir." dedi. Vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? diye araştırıyor. İşte seyahat izin belgesi ile ilgili tüm bilgiler...

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabiliyor.