Sevilen oyuncu 2 yıl sonra ekranda!

Dizdar, dizide çevresinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta eden ve öyle görünmek isteyen Munchausen sendromundan muzdarip bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncunun, dizide Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu ile karşılaşması şimdiden merak uyandırdı. Ece Dizdar, son olarak yönetmen Ümit Ünal’ın yeni filmi ‘Aşk, Büyü, vs.’ ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 39. İstanbul Film Festivali’nde filmin başrollerini paylaştığı Selen Uçer’le birlikte ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmıştı.
Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Hekimoğlu, 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…