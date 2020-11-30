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Sevilen oyuncu 2 yıl sonra ekranda!

30 Kasım 2020 Pazartesi - 11:12 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 11:12

Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi Hekimoğlu’nun 1 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 27’nci bölümünün konuk oyuncusu Ece Dizdar olacak.


Dizdar, dizide çevresinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta eden ve öyle görünmek isteyen Munchausen sendromundan muzdarip bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncunun, dizide Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu ile karşılaşması şimdiden merak uyandırdı. Ece Dizdar, son olarak yönetmen Ümit Ünal’ın yeni filmi ‘Aşk, Büyü, vs.’ ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 39. İstanbul Film Festivali’nde filmin başrollerini paylaştığı Selen Uçer’le birlikte ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmıştı.
 
 
Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Hekimoğlu, 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…
 

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