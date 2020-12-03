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Sevcan Yaşar'ı çileden çıkaran yorum! 'Mezarına toprak atmam' dedi...

Mahkemelik olduğu eski sevgilisi hakkında bir takipçisinden gelen "Sermiyan Midyat'la barışın lütfen. Birlikte çok güzelsiniz" şeklindeki yorum, Sevcan Yaşar'ı çileden çıkardı. Cevabı dikkat çekti...

Sevcan Yaşar'ı çileden çıkaran yorum! 'Mezarına toprak atmam' dedi... Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü iddia eden Sevcan Yaşar, ünlü oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu.
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