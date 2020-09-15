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Seren Serengil ile Lerzan mutlu arasındaki gerilim büyüyor

15 Eylül 2020 Salı - 14:06 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 14:08

Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki tartışma sürüyor.


Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden meslektaşı Seren Serengil’le tartışma yaşadı. İkilinin arkadaşı Gülşah Saraçoğlu, Serengil’e olanları sordu. Serengil, Saraçoğlu’na, ünlü şarkıcıyı hedef alan sinkaflı sözlerin sarf edildiği bir ses kaydı gönderdi. Gülşah Saraçoğlu, bu kaydı Lerzan Mutlu’ya gönderdi. Savcılığa başvuran Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti.
 
Lerzan Mutlu, 400 bin TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanırken; Seren Serengil ise annesi Nevin Teoman’la ‘hakaret ve iftira’ suçlamalarıyla şarkıcıya 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Lerzan Mutlu’nun şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasının sürüyor.

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