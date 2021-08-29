Bursa Ağız ve Diş Hastanesinde görevli Dt. Serap Aydına diyabet hastalığı teşhisi kondu. Hastalığı ilerleyince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi başlayan Aydın, geçtiğimiz aylarda yoğun bakıma kaldırıldı. Uzun zamandır yoğun bakımda tedavisi devam eden Serap Aydın, bu sabah hayatını kaybetti. Aydının vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı. Yavuzyılmaz mesajında, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde görev yapan mesai arkadaşımız Dt.Serap Aydın'ı diyabet hastalığı sebebi ile tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim ifadelerini kullandı.
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- Serap doktordan acı haber geldi! İl sağlık müdürü duyurdu
Serap doktordan acı haber geldi! İl sağlık müdürü duyurdu
Derya EVREN/BURSA, (DHA) | 29 Ağustos 2021 Pazar - 18:17 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 18:17