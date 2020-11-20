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Şener Şen koronavirüsü yendi...

20 Kasım 2020 Cuma - 8:04 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 8:04

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen, tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu.


Şener Şen koronavirüsü yendi, taburcu oldu. 10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

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Şener Şen korona hasta
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