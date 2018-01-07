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Senegal'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü...

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 0:32 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 0:32

Senegal'in güneyinde silahlı bir grup tarafından yapılan saldırıda 13 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.


Ülkede 1982'den beri bağımsızlık isteyen Kazamans Demokratik Güçler  Hareketi'ne (MFDC) bağlı silahlı bir grup, Ziguinchor bölgesinde ormana ağaç  kesmeye giden kişilere saldırdı. Saldırı sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi  ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri bölgedeki hastanenin  morguna kaldırılırken yaralılar ise tedavi altına alındı.
 
Senegal Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (DIRPA) Müdürü Albay Abdoul  Ndiaye, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. Silahlı  grubun 15 kişiden oluştuğunu aktaran Ndiaye, olayı "aşağılık" ve "korkakça"  olarak nitelendirdi.
 
 Ndiaye, ordu birliklerinin olaydan hemen sonra bölgeye intikal  ettiğini ancak saldırganların olay yerinden daha önce uzaklaştığını ifade etti.
 
 Senegal'in güneyinde yer alan Kazamans Bölgesi'nde 1982’den bu yana  ordu ile MFDC arasındaki çatışmalarda 2014 yılına kadar 5 bin kişi yaşamını  yitirdi, on binlerce kişi de başta Gambiya ve Gine Bissau olmak üzere çevre  ülkelere sığındı.
 
 Bölgenin ülkenin en verimli topraklarına, elverişli iklim ve coğrafi  koşullara sahip olmasına rağmen bölgedeki tarım arazilerinin yüzde 80’i çatışma  sürecinde döşenen mayınlar nedeniyle kullanılmaz halde.
 
  
 

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Senegal silahlı saldırı (MFDC
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