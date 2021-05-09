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Selin Ciğerci Kadir Gecesi paylaşımıyla olay yarattı!

09 Mayıs 2021 Pazar - 9:19 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 9:19

Futbolcu Gökhan Çıra ile mutlu bir evliliği olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Kadir Gecesi'nde yaptığı hareketle alkış topladı.


Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci kendi gibi anne olmak isteyen insanlara da yardım ediyor.

Ciğerci Kadir Gecesi'nde yaptığı hareketle herkesin alkışını aldı. Ciğerci paylaşımında "Bugün dualarınızda evlat hasreti çeken tedavi olan anne adaylarına yer vermeyi unutmayalım sizleri seviyorum bugün ben çok mutluyum sizinle paylaşmak istedim..." dedi.
 

"Sen teyze oluyorum" notuyla paylaşım yapan Selin Ciğerci yaptığı yardımı şöyle duyurdu: "Bu ge ce Kadir Gecesi yarın Anneler Günü. 38 tane tüp bebek tedavisi gören ihtiyaç sahibi anne adayına nefes olmak beni çok mutlu etti."
 
Selin Ciğerci'nin bu hareketine mesaj ve beğeni yağdı.

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