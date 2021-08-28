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Selin Ciğerci Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava açtı
Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasını çeken Akkaya tahliye oldu. Ciğerci, Akkaya’ya, ağır hakaretlere devam ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı.