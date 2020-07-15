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Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:08 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 14:08

Selçuk Yöntem’in doğum gününü sosyal medyada kutlayan Tuvana Türkay’ın duygu yüklü paylaşımı, aşk dedikodularına yol açtı. Yöntem, bu iddialara yanıt verdi.


Tuvana Türkay, sonradan sildiği paylaşımında Selçuk Yöntem’e şöyle seslenmişti: “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiçbir hissimizin boşluğa düşmediği güzel günlere.”
 
Selçuk Yöntem’in doğum günü için duygu yüklü paylaşımda bulunan Tuvana Türkay, aşk dedikodularına yol açtı.
 
Önceki akşam Cihangir’deki Sur Balık’ta arkadaşlarıyla kutlama yapan Yöntem, Türkay’la ilgili sorular üzerine şu cevabı verdi: “Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın”
 
 
 
 
 
 

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