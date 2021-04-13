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Sedat, Nalan'a evlenme teklif ediyor!

13 Nisan 2021 Salı - 13:50 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 13:50

Kanal D'nin en çok konuşulan dizilerinden Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı 2 yayında!


Sedat ve Nalan yemekten çıktığında kapıda basın mensupları beklemektedir. Sedat, soru soran gazetecilere gecikmeden düğün haberini verir. Nalan ise oldukça şaşkındır.
 
Camdaki Kız yeni bölümleriyle perşembe 20.00'de Kanal D'de! 

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