SEAT Tarraco 490 bin TL'den satışa çıktı!

SEAT’ın geleneklerine uygun olarak, İspanya’nın bir şehrinden; Tarragona’dan ismini alan, Martorell’deki (Barselona) tesislerinde tasarlanıp geliştirilen ve Wolfsburg’da (Almanya) üretilen en yeni aracı Tarraco, Türkiye’de satışa sunuldu.

SEAT markasının SUV ailesinin üçüncü ve en büyük üyesi olan Tarraco, SEAT modellerinin yeni tasarım dilinin ürünü. 5 ve 7 koltuklu oturma düzeni bulunan otomobil kullanıcılarına daha fazla çeşitlilik sunmayı hedefliyor. Tarraco Xcellence donanım seçeneği ile 490.000 TL, FR donanım seçeneği ise 515.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.



Motor performansı



Tarraco 4.735 mm uzunluğunda ve 1.674 mm yüksekliğinde.Volkswagen Grubu’nun MQB-A platformuna dayanan tasarım, Tarraco’nun karakterini de ortaya koyuyor: Tarraco Türkiye’de şu an için sadece 1.5 litrelik TSI teknolojili benzinli motorla satışa sunuluyor. 150 HP güç ve 250 Nm tork üretebilen motor sadece 7 ileri otomatik DSG şanzıman seçeneği ile alınabiliyor. 0’dan 100 km/h hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan model maksimum 199 km/h hıza ulaşabiliyor. NEDC standartlarına göre karma yakıt tüketimi değeri ise 100 km’de 6,1 litre olarak göze çarpıyor.



Yeni nesil güvenlik sistemleri



Tarraco, Euro NCAP’in zorlu güvenlik testlerinden geçerek beş yıldızlı güvenlik derecesini aldı. Tarraco testlerde yetişkin ve çocuk yolcuların güvenliğinin yanı sıra yaya güvenliğindeki üstün performansını ve becerisini de bir kez daha gösterdi. Yeni SEAT Tarraco, daha zorlu sürüş ortamlarında bile sürüşü daha konforlu ve güvenli hale getirmek için tüm yeni nesil tüm sürüş destek sistemlerini bir arada sunuyor. Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Acil Durum Sürüş Asistanı, Kör Nokta Tespit Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Araçtan Çıkış Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Çarpışma Öncesi Asistanı gibi sistemler opsiyonel olarak sunuluyor. Sürücü ve Yolcu Ön-Yan, Perde ve Sürücü Diz (toplamda 7) hava yastıkları, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ve Acil Durum Asistanı (e-Call) gibi özellikleri ise standart olarak sunarak segmentindeki güvenlik standartlarını yükseltiyor.