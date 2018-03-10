Sayısal Loto çekilişi (10 Mart 2018)

Sayısal Loto’da bugün 1113’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ikinci defa devretti. Büyük ikramiye tutarı 3 milyon 800 bin lirayı geçti. Çekilişte diğer talihlilere kazandıran sayılar; 10, 21, 25, 38, 41 ve 46 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye iki haftadır devrediyor. Geçen hafta çekiliş sonucunda; 5 bilen 148 talihli 5 bin 675 lira 60 kuruş, 4 bilen 8 bin 323 talihli 76 lira ve 3 bilen 155 bin 617 talihli de 11 lira 45 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş aktarım yapıldı.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir. İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto çekilişlerinin sonuçlarına göre, en fazla çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40

Çekilişte en az çıkan sayılar; 33, 37, 43 ve 45

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Kupon doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Çekiliş için doldurulacak her kolona ücret ödenir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile çekilişe katılım sağlanabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaması halinde, ikramiye bir sonraki haftaya devreder.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletler için ikramiye verilmez. Biletlere ikramiye verilebilmesi için seri numara, barkot ve güvenlik numarasının tam olarak okunması gerekir.