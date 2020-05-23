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Sayısal Loto çekildi! İşte o şanslı numaralar

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 22:59

Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişi yapıldı.


Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişinde 6 bilen  çıkmayınca, 1 milyon 304 bin 687 lira 42 kuruşluk ikramiye devretti.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 16, 19, 27, 32 ve 48 olarak  belirlendi.
 
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1  milyon 304 bin 687 lira devretti 
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 691 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 574 kişi 85  lira 95'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 407 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye  kazandı.
 

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