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Savaşa ramak kala! Çin ve ABD uçakları bir kez daha karşı karşıya!
ABD ile Çin arasındaki gerilim büyüyor. Son dönem ticaret savaşlarıyla gündeme gelen iki ülke arasında kıvılcımlar bu sefer askeri tansiyon nedeniyle çakıyor. Geçtiğimiz hafta bir USS Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'ne ulaşması ve çok sayıda Çin savaş uçağının Tayvan hava sahasını ihlal etmesiyle gerilim zirveye tırmanmıştı. Birçok uzman bu durumu Çin'in gövde gösterisi olarak yorumlarken bugün iki ülkenin silahlı güçleri bir kez daha karşı karşıya geldi.