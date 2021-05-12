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Savaş gemisinin gövdesinden çıkarıldı! Ölü olarak 2 tane...

DHA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:11 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 17:11

Avustralya Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssü’ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını açıkladı.


Avustralya Kraliyet Donanması’na ait destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı. Yetkililer, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssü’nde tutulduğunu belirtti. Balina gemi çarpışmalarını inceleyen araştırma biyoloğu John Calambokidis basına yaptığı açıklamada, “Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil” dedi.
 
2018'de piyasaya sürülen 146 metre uzunluğundaki HMAS Sydney, hava savunması, yüzey, deniz altı savaşı ve gözetleme için kullanılan Hobart Sınıfı bir muhrip olduğu ve gemide 180 denizcinin görev yaptığı belirtildi. 
 

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Avustralya Savaş gemisi HMAS Sydney balina
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