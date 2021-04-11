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Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm 2. fragmanı yayında!
Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm 2. fragmanı yayında!
11 Nisan 2021 Pazar - 11:45
| Son Güncelleme : 11 04 2021 - 11:45
Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Barış Manço'nun şarkıları söylenecek!
SONRA OKU
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç,
Mehmet Erdem
, Ufuk Yıldırım, Ferman Akgül oluyor. Müzik keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor.
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
şarkılar bizi söyler
fragman
barış manço
şarkılar
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