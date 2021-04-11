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Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm 2. fragmanı yayında!

11 Nisan 2021 Pazar - 11:45 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 11:45

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Barış Manço'nun şarkıları söylenecek!


Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Mehmet Erdem, Ufuk Yıldırım, Ferman Akgül oluyor. Müzik keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor. 
 
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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