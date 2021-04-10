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Şarkıcı Şimal'den kötü haber! Kansere yakalandığını duyurdu
Şimal, meme kanserine yakalandığını açıkladı. Teşhis konulduktan sonra kemoterapi tedavisine başlayan 34 yaşındaki şarkıcı, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" uyarısında bulundu.
Oyuncu Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konulmasından sonra benzer bir haber de müzik dünyasından geldi. Şimal, kansere yakalandığını duyurdu.