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Şarkıcı Hadise'nin Seren Serengil'e açtığı davada karar çıktı!
Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmemişti. Hadise, programlarında konuya dair yorumlarda bulunan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na 100’er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. O davada karar çıktı