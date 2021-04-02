Şarj istasyonu Wallbox Türkiye’de

Doğan Trend Otomotiv şarj istasyonları üreticisi Wallbox markasının Türkiye’deki distribütörü oldu. İspanyol menşeili Wallbox, elektrikli araçlar, işletmeler ve şehirler için akıllı şarj çözümleri üretiyor. 40’tan fazla ülkede kurumsal ve bireysel çözümleriyle yaygın bir ağı bulunan markanın yıllık 100 bin adedin üzerinde üretim kapasitesi bulunuyor. Marka, Pulsar, Pulsar Plus, Cooper SB ve Commander 2 ürün gamıyla hem bireysel hem de kurumsal kullanıma uygun çözümler sunmayı planlıyor.

Elektrikli mobilite dünyası



Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, “Ülkemizde elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, bu araçların yaygınlaşmasının en önemli koşulu yeterli şarj altyapısının bulunması. Bizler bu kapsamda, son dönemde attığımız elektrikli mobiliteye yönelik adımlarımızı tamamlayacak ve Türkiye’nin şarj alt yapısını destekleyecek bir marka için arayışa girmiştik. Bu noktada, alanında öncü firmalardan biri olan Wallbox dikkatimizi çekti. Öyle ki, Wallbox markası daha dünyada bu cihazların adı bile konmamışken, bugün ortak bir isim haline gelmiş ‘Wallbox’ ismini alarak yola çıkmış bir marka. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gittikçe ivmelenen, yerli elektrikli TOGG ile başka bir safhaya geçeceğimize inandığımız elektrikli mobilite dünyasına Wallbox şarj cihazlarımızla renk katmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Yeni yönetmelik talebi artıracak



Dağtekin, “Wallbox, bütçesinin yüzde 50’sinden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran; kompakt yapısı, tasarımı, hızlı şarj özellikleri ve akıllı yönetim sistemleriyle dikkat çeken bir marka. Dünya çapında bilinen bir firma olması nedeniyle daha ilk andan itibaren AVM’ler, iş merkezleri, siteler ve hatta İstanbul’da yeni inşaatı başlayan bazı premium apartman projelerinden talepler almaya başladık. Özellikle, geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanıp duyurulan ‘Yeni Otopark Yönetmeliği’ sayesinde şarj istasyonlarına olan bu talebin daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Wallbox’un Türkiye pazarıyla buluşan 4 farklı akıllı şarj çözümü bulunuyor. Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen Wallbox akıllı şarj çözümleri, gerek bireylerin gerekse kurumların taleplerini büyük ölçüde kapsıyor.