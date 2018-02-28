Şans Topu çekilişi (28 Şubat 2018)

Şans Topu’nda bugün 871’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekilişi sonucunda 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihli, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş almaya hak kazandı. Çekilişin kazandıran sayıları ise; 9, 10, 15, 27, 31 ve artı 3 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta 5 artı 1 bilen bir talihli büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Talihlinin İstanbul ’un Kadıköy ilçesinden kuponunu yatırdığı açıklandı. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 24 talihli 3 bin 668 lira 65 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 talihli 378 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 264 talihli 32 lira 45 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 talihli 19 lira 15 kuruş, 3 bilen 102 bin 295 talihli 4 lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 talihli 5 lira 70 kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 talihli de 3 lira 30 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,,

5+1 bilenler ve büyük ikramiye kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu çekiliş kuponunda iki sayı kümesi bulunur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde de 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir.

Kolon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Çekilişe katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Şans Topu çekilişleri için Perşembe sabahından Çarşamba günü akşamına kadar kupon doldurulabilir.