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Şanlıurfa'da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı! 13 yaralı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA) |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 11:12 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 11:12

Şanlıurfa’da, freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada, 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde, Karaköprü çevre yolunda meydana geldi. Dershaneye öğrenci taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 S 1124 plakalı servis minibüsüne, freninin boşaldığı belirtilen Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne (DSİ) ait iş makinesi çarptı.
 
Kazada 2 sürücü ve minibüsteki 11 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası minibüste sıkışan yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
 
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Kazanın ardından bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da bilgi alarak, hastanedeki öğrencilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 
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Şanlıurfa kaza öğrenci servisi
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