Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞa yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen, 'genel ilişkiler sorumlusu' Suriye uyruklu Ş.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Şanlıurfa'da DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) | 10 Haziran 2021 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 18:06