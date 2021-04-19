Sandıklı Belediyesi İŞKUR üzerinden en az lise mezunu KPSS'siz işçi alıyor!

Sandıklı Belediyesi İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alıyor. Sandıklı Belediyesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınacak işçiler Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi'nde istihdam edilecek. Başvurular 23 Nisan tarihinde sona erecek. Peki, Sandıklı Belediyesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sandıklı Belediyesi sürekli işçi alımı başvuru şartları ne? İşte İŞKUR iş ilanları ve sürekli işçi alımı detayları...

Sandıklı Belediyesi sürekli işçi alıyor. Sandıklı Belediyesi'nin işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, andıklı Belediyesi'ne KPSS 'siz kura çekilişi yöntemi ile işçi alımı yapılacak. Sandıklı belediyesine aşçı, bilgisayar bakım ve onarımcısı, büro işçisi, çaycı, elektrikçi, elektronik montörleri, garson, marangoz, resepsiyon görevlisi, tesisat ve iklimlendirme teknisyeni ve vücut geliştirme fitness antrenörü alınacak. Peki, Sandıklı Belediyesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sandıklı Belediyesi sürekli işçi alımı başvuru şartları ne? İşte İŞKUR iş ilanları ve sürekli işçi alımı detayları...

Sandıklı Belediyesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacak. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden ve Resmi Gazete 'de yayımlandı.

SANDIKLI BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sandıklı Belediyesi'ne başvuru yapmak isteyen adaylar 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor. Son müracaat tarihi ise 23 Nisan tarihi olarak belirlendi. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacak.

SANDIKLI BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) (5)beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan

başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

7. Başvuran adaylar da talebin ilanından itibaren son 6 ay içerisinde Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olma şartını taşımak. Adaylardan ayrıntılı ikametgah adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate

alınacaktır.)

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (Fiilen Yapmış, Muaf ve ya Tecilli Olmak)

9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.

11. Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi'nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.