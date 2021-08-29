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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 11:23 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 11:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi düzenledi.


Bakanlığın, temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan  projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak  hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam  edilmesi planlanıyor.
 
Öte yandan sabit yatırım tutarı 682 milyon 757 bin 652 lira olan ve  1884 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 69 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
 
Bu dönemde 170 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu  projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 lira, gerçekleşen  istihdam da 8 bin 828 oldu.
 

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