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Sanayi üretim rakamları açıklandı

13 Eylül 2021 Pazartesi - 10:07 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 10:08

Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı


Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı.
 
Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.
 

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