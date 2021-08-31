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Salih Güney'den sevindiren haber! 11 yıl aradan sonra...

31 Ağustos 2021 Salı - 13:54 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 13:54

Yeşilçam’ın efsane aktörü Salih Güney, uzun bir aradan sonra setlere geri döndü. Yalancı Sevgilim adlı filmde rol alan Salih Güney’e Gökhan Keser, Arbil Tamur ve Belma Memati gibi isimler eşlik ediyor.


Haram, Ölesiye Sevmek ve Kızgın Güneş gibi onlarca filmde başrolü üstlenen Yeşilçam’ın efsane aktörü Salih Güney, setlere döndü.
 
Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre dizide Sami Bey karakterini canlandıracak olan Salih Güney, yıllar sonra setlere döndüğü için çok heyecanlı. Usta oyuncu dizide oldukça muzip, mahallenin sevilen abisi Sami Bey'i oynayacak. Güney, birbirlerini seven iki genç sevgiliyi ayrıldıktan sonra yeniden barıştırmaya çalışacak. Komedi türündeki film yeni yayın döneminde Fox ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
 

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